En la última conferencia matutina del año en Palacio Nacional, el mandatario federal destacó la cultura y el trabajo que realizan los pueblos de la entidad, y afirmó: ojalá y se resuelvan las diferencias y adelante, a seguir trabajando por Oaxaca , pues enfatizó que es uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Y no depende necesariamente de las autoridades, y me incluyo, no depende de nosotros, depende fundamentalmente del pueblo y de sus culturas .

Se trata de una disputa constante, por eso tantos municipios, 570, pues esto fue llevando a que buscarán no depender de la comunidad de más habitantes o de la cabecera municipal y ser ayuntamientos, pero es cosa de llegar a acuerdos , labor que expresó, corresponde al Congreso de Oaxaca.

El mandatario federal también se pronunció sobre el documental Duda razonable, que narra la historia de cuatro hombres detenidos en 2015 en Tabasco, acusados de secuestro. Estoy enterado, no he visto la serie, pero sí estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia .

Al respecto, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, informó que existe una petición formal de los abogados de quienes están sometidos a procesos para que se obvie el procedimiento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda atraer el caso, y agregó que hay investigaciones abiertas contra ex funcionarios de la fiscalía estatal que intervinieron en el caso, y que tuvieron cargos públicos entre 2012 y 2018, por lo que se está a la espera que la autoridad judicial emita una resolución.