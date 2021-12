Néstor Jiménez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Viernes 31 de diciembre de 2021, p. 5

En la que fue su última conferencia de prensa matutina de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó que “este año nos fue mejor –ese es mi balance– que el pasado, y el que viene va a ser todavía más bueno, tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza”.

Antes de partir a Palenque, Chiapas –donde pasará los próximos días y por lo cual hasta su regreso el domingo quedará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pendiente en la administración federal–, expresó sus tres principales deseos para el año entrante.

El primero es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo, seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo .