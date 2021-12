Se trata de una clara maquinación en su contra , comentó el coordinador del PAN, Julen Rementería, quien precisó que la audiencia en la que se le vinculó a proceso fue inusual , con la presencia de seis fiscales y la consejera jurídica de la fiscalía veracruzana, y no presentaron prueba alguna. Por ello, agregó, miente el gobernador Cuitláhuac García cuando asegura que sí las hay, pues en la audiencia no se presentó ninguna e incluso el juez acabó por leer un escrito que la fiscalía llevaba.

Antes, conocieron por parte de los defensores de Del Río Virgen los pormenores del inicio del proceso instaurado en su contra el pasado 28 de diciembre por el juez de control, Francisco Reyes Contreras, en los juzgados y salas de juicios orales del Cereso de Pacho Viejo, Veracruz.

Relataron las inconsistencias del caso presentado por la fiscalía, las anomalías procesales del juez del caso y las violaciones sistemáticas al debido proceso. Entre otras, la defensa de Del Río Virgen informó sobre el proceder de dichas autoridades, no apegado a la legalidad y violentando el estado de derecho, razón por la cual recurrirán, en solicitud de justicia, al Poder Judicial de la Federación.

En entrevista, el senador Rementería resaltó que debe quedar claro que no están protegiendo a un amigo o a un colaborador. Lo que queremos en el Senado es que no haya injusticias, ni un uso faccioso de la fiscalía que no debería darse . Recalcó que es increíble que hubieran llevado a tantos fiscales y el juez lo justificara diciendo que es un caso complejo. ¿Dónde está la complejidad?, es claro que se trata de un proceso prefabricado, recalcó.

Mancera comentó que todos lamentaron muchísimo la decisión de mantener privado de la libertad, sin pruebas, a Del Río. “En eso coincidimos todos, no hay ninguna prueba. Todos son dichos, nada que acredite que Del Río planeó, instigó, cometer un asesinato. Cero. Nada.