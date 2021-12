Ahora, el TEPJF sentencia que la insuficiencia presupuestal argumentada por el instituto en principio no es una razón válida prevista en la normativa para dejar de desarrollar las actividades ya calendarizadas sobre el desarrollo del proceso de revocación de mandato. Además, fue incorrecto que sustentara dicha determinación en la existencia de una causa de fuerza mayor, pues incluso no se demostró fehacientemente la falta de recursos en este medio de impugnación, porque se omitió argumentar la imposibilidad de llevar a cabo otras medidas presupuestarias. El Consejo General del INE únicamente puede interrumpir el proceso de revocación de mandato conforme a las hipótesis previstas en la propia normativa, la cual señala que esto sucede cuando no se reúnan las firmas equivalentes a 3 por ciento de la lista nominal de electores o la dispersión correspondiente a 17 entidades federativas .

De pilón, el citado tribunal ordena al INE realizar los ajustes presupuestarios que correspondan a fin de que en el ejercicio de su autonomía constitucional determine áreas de las cuales pueda obtener recursos siempre que no se afecten funciones prioritarias fundamentales en los procesos administrativos y electorales necesarios para la función electoral .

Pues bien, el presidente López Obrador lo había dicho: consulta de revocación de mandato va a haber, de una forma u otra, porque tiene que quedar el precedente; porque es un mandato constitucional . Los consejeros del INE, anotó, “se sentían intocables, no se les podía tocar. Entonces, como no pueden modifican el principio que ya está en la Constitución, dicen: ‘Ah, es que no tenemos dinero y por eso no la vamos a hacer’. Pues están violando la Constitución”.

Y ayer, el mandatario reconoció que la resolución del TEPJF es muy importante, porque lo que queda claro, y es lo que debe gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta; esa es la esencia: va a haber consulta. Lo segundo, que el INE debe hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos, y si se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos .

En pocas palabras: nunca olvidar que el ciudadano es actor esencial en y de la democracia.

