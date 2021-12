Agregó que el mandatario estadunidense advirtió a su par ruso sobre la imposición de fuertes sanciones si seguía la escalada de tensiones con Ucrania. En su primer contacto, el pasado día 7, Biden amenazó a Putin con sanciones como nunca se han visto si lanzaba un ataque, aunque no dio detalles.

Biden subrayó la gran responsabilidad de Rusia y Estados Unidos en el mantenimiento de la estabilidad en Europa y el mundo , sostuvo el Kremlin en un comunicado. El mandatario estadunidense afirmó que no tiene intenciones de emplazar armamento de ataque en el territorio ucranio.

Ushakov explicó que Putin expuso a Biden, con detalles, los principios fundamentales de las iniciativas de seguridad recíproca que Moscú entregó a Washington a principios de mes, en las que incluían garantías de que la OTAN no se expandiría más hacia sus fronteras, no construir nuevas bases militares estadunidenses en los países de la antigua Unión Soviética, y la no integración de Ucrania a la alianza del atlántico, entre otros puntos.

Se resaltó que si las negociaciones sobre las garantías de seguridad avanzan con éxito, esto podría llevar a cierta normalización y, posiblemente, a la mejora de las relaciones entre los dos países , destacó Ushakov. Subrayó que Moscú necesita garantías de seguridad vinculantes y el liderazgo ruso lo ha reiterado en numerosas ocasiones.

Horas antes de la llamada, al dar su mensaje de fin de año, Putin se mostró convencido de que era posible un diálogo eficaz y basado en el respeto mutuo .

Desde Berlín, el canciller federal alemán, Olaf Scholz, expresó su apoyo a Ucrania e insistió sobre la inviolabilidad de las fronteras europeas ante los temores de una posible invasión rusa. La ministra del Exterior, Annalena Baerbock, no ve posible el retorno de Rusia al G-7 en un futuro próximo, y calificó de doloroso que a Moscú se excluyera de este círculo por la anexión de Crimea .

Habla con Gabriel Boric

Biden también llamó al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, para subrayar la importancia de la cooperación entre ambos países sobre la promoción de una recuperación ecológica y equitativa por la pandemia y abordar la amenaza que representa el cambio climático. Al felicitarlo por su reciente victoria electoral, el demócrata discutió con Boric sobre sus compromisos compartidos con la justicia social, la democracia, los derechos humanos y el crecimiento inclusivo, reportó la Casa Blanca en un comunicado.

El mandatario estadunidense también dio el pésame a Boric por Valentina Orellana, niña chilena que murió por una bala perdida de la policía el pasado 24 de diciembre, producto de un tiroteo entre los agentes y un sospechoso en el asalto a una tienda en California.