Viernes 31 de diciembre de 2021, p. 18

Rumbo al relevo al frente del Banco de México (BdeM), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que además de las funciones ya establecidas para el organismo “nos gustaría mucho –pero nada más opinamos– que también se impulse el crecimiento”.

Comparó las acciones de control de la inflación, objetivo principal de este órgano, con un automóvil antiguo que, apenas comienza a moverse, se calienta su motor en exceso. Es muy sencillo decir: apago el carro y ya no se va a calentar, pero no avanza, no hay crecimiento. Lo ideal es que el carro camine sin calentarse, esa es la función del Banco de México .

Junto con los integrantes del gabinete de Bienestar, acudió ayer a la conferencia de prensa en Palacio Nacional la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, en el que fue su penúltimo día de funciones antes de convertirse a partir de mañana en la primera mujer gobernadora del Banco de México.

A su vez, al preguntarle sobre su nueva encomienda, Rodríguez indicó: me siento honrada, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido, para cumplir como funcionaria, en este caso como mujer, para cumplir completamente con el mandato que tiene esta gran institución .