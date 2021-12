Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 31

La Familia Democrática A Prueba

Ricardo Guzmán Wolffer

Recientes noticias de otros países señalan solicitudes de matrimonio que en México aparentemente son inconcebibles: matrimonio de 3 personas o más. Después de años de lucha judicial que concluyó en cambios legislativos, los matrimonios entre personas del mismo sexo están en las posibilidades legales de los mexicanos, al modificarse el concepto constitucional de familia.

Recientemente circuló en redes sociales un video del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, comentando la posibilidad legal de que los recién nacidos tengan el apellido de la madre primero.

Ahora está por verse la eficacia de la protección legal del matrimonio civil de 3 o más personas. Ya sea un matrimonio trial, donde se registren 3 cónyuges en la misma acta (lo cual no elimina el delito de bigamia) o de más personas. Varias religiones permiten la poligamia bajo una estructura patriarcal, donde el hombre puede tener tantas esposas como pueda mantener, y que tiene un fundamento histórico con utilidad social, incluso como protección para grupos vulnerables: las esposas de mayor edad realizan ciertas funciones que favorecen a las esposas jóvenes y a los niños de tal unión múltiple. La poligamia, o la poliandria (una mujer con varios hombres), también sería permisible bajo el libre desarrollo de la personalidad de los contrayentes.

Legalmente México está más que preparado para este tipo de uniones ante la nueva definición legal del matrimonio y la constante protección de los derechos humanos por nuestro máximo Tribunal. Socialmente está por verse si tal tipo de uniones son aceptadas; y si registralmente funcionan.

Nada de lo anterior puede convalidar matrimonios de niñas con adultos por venta de menores o por supuestos beneficios familiares: los derechos humanos de los niños son preferentes.

***

Relaciones laborales en tiempo de incertidumbre del grupo Quisqueya (Edt. Escuela Nacional de la Judicatura. República Dominicana) contiene los trabajos del colectivo multinacional en el que participa México con el gran laboralista Carlos de Buen Unna.