omparamos países, sistemas políticos, momentos históricos, liderazgos. A cada rato se cede a la tentación que describe la Ley de Godwin: entre más se estanca una discusión, más cerca se está de que alguno de los debatientes haga una comparación conHitler o el nazismo. En el caso mexicano, es Díaz Ordaz, responsable de la masacre de estudiantes en 1968. Cuando esto sucede, se entiende que quien hizo esa comparación, ha perdido el debate por falta de seriedad.

Las comparaciones en el lenguaje público tienen que ser útiles para explicar a alguien o algo que está sucediendo, sin embargo, hemos caído en usarlas en sí mismas como descalificaciones. En 1984, el politólogo Giovanni Sartori escribió sobre la inutilidad de comparar a una ballena con un ser humano. Si usamos la semejanza, ambos son mamíferos y no respiran bajo el agua. Hasta ahí. Si se explotan las diferencias, son tantas, que la comparación no viene al caso. Es lo mismo que si tratamos de atacar el cambio de régimen actual diciendo que se está restaurando al PRI, a Luis Echeverría o el nacionalismo revolucionario . Una comparación es útil sólo si sirve para definir los límites de un conjunto y, en estos casos, se cae en las tres comparaciones inservibles descritas por Sartori: el parroquialismo, es decir, fabricar un término a medida; decir que toda diferencia es de grado; e inflar un concepto a tal punto que no tiene contraparte y puede ser cualquier cosa. Como ejemplo del parroquialismo está la democracia estadunidense contra la que se compara al resto de los sistemas. Que cualquier diferencia sea de grado permite, por ejemplo, que cualquier huelga universitaria sea el 68 y cualquier autoridad, Díaz Ordaz. Y se se infla un concepto, por ejemplo, ideología , acaba por ser todo y ser nada, al mismo tiempo. Las comparaciones son así: entre menos propiedades se le agregue a un conjunto, más tiende a la generalización. Hasta que alguien acaba sosteniendo sin pudor que si un presidente electo habla en una plaza llena de seguidores, es Hitler.