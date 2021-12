Yo no me he ido contra ningún adversario político denostándolo, tratando de hacerlo ver mal; he sido muy respetuoso aun cuando contra mi persona sí han expresado improperios, señalamientos falsos. Aun así, he sido muy respetuoso, sobre todo con quienes tienen alguna representación popular , agregó.

Xalapa, Ver., La determinación de un juez de vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, por homicidio calificado demuestra que no fue un caso ni armado ni construido políticamente para afectar a algún adversario. Hay una investigación con pruebas, que el juez valoró y consideró que eran suficientes para iniciar el juicio al presunto responsable , declaró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

“Que se aclare, es nuestra petición a las instancias de impartición de justicia, y que se actúe de manera apegada a derecho, y creo que así se ha realizado en la fiscalía y en el Poder Judicial estatal.

No litigaré en medios

Expresó que hay mucho juego mediático y tenemos opiniones diferentes, y lo único que tendríamos que hacer es respetar; yo respeto su opinión y no la comparto. Dialogaré con los senadores veracruzanos y hasta el momento así ha sido. Yo no puedo litigar en medios, no tengo incumbencia en el asunto: es la defensa, la fiscalía y el juez .