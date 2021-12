Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 9

Desde que asumí la Presidencia , garantizó Andrés Manuel López Obrador, no he mandado investigar a nadie . En la conferencia de prensa matutina recordó su instrucción de cerrar la puerta (en el gobierno) a personas vinculadas a Genaro García Luna y a quienes tienen procesos penales abiertos, y por tanto recomendó a los funcionarios de su gobierno no volvernos encubridores , y si saben o tienen información relacionada a alguna denuncia en el país o en el extranjero procedan a notificarlo a la autoridad del caso.

En un escenario nacional de fin de año –abundante en temas de relevancia– un representante de una red social le preguntó por sus tres propósitos en 2022. El tabasqueño postergó su respuesta para este jueves, y no observó problema en el permiso de 17 días de Cuauhtémoc Blanco (de vacaciones en Brasil). De sus exposiciones matutinas: “una cosa que debemos todos celebrar a finales de este año es de que no se ve que haya paleros, nunca Jesús (Ramírez Cuevas) le ha dicho a algunos de ustedes: ‘Pregúntale esto al Presidente’, si cuando quiero decir algo no necesito que me pregunten, lo digo.”

Así, se dirigió a sus funcionarios, que si saben algo o les llegó una información, que procedan, si hay una denuncia o hay una solicitud de información de un gobierno extranjero, tienen que proceder y notificarlo a la autoridad competente porque, si no, nos convertimos en cómplices. Siempre se me olvida la palabra correcta (encubrimiento le dijo uno de los asistentes), encubrimiento; nos volvemos encubridores, eso no, pero yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy Presidente. A nadie, no he dado la instrucción, ni por escrito ni verbal, de que se investigue a nadie .