▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que estamos en un proceso de transformación en el cual no es el quítate tú porque quiero yo; no es el cargo, es el encargo . Foto Guillermo Sologuren

Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 9

Votar en contra de la reforma eléctrica, para decirlo con claridad, es votar a favor de que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica. Y se puede decir que no es un robo porque esas eran las condiciones legales que se crearon, pero, independientemente de lo legal, ¡es un robo! Entonces, no es cosa de andar convenciendo, no es para estar chiqueando a nadie, cada quien tiene que asumir su responsabilidad , subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional se le interrogó si el proceso contra José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, obstaculizará la aprobación de esa reforma. El mandatario elaboró una amplia respuesta sobre el cambio de paradigma en la conciencia de la población y concluyó que no, no tiene que ver nada y tienen que seguir todos los procesos judiciales de todas las personas, sea quien sea .

Durante su exposición, abordó el tema de Del Río Virgen –tras una larga y confusa pregunta–: “no afecta, al contrario, ayuda a que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en lo oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo. Ahora se ventila todo y, lo mismo, tenerle confianza a la gente. Yo creo que ese es el principal error de los políticos que no han querido o no han sabido entender la nueva realidad. Ya no se puede hacer la política como antes y es muy sencillo: es otra la mentalidad del pueblo. No es fácil, porque imagínense décadas haciendo política de una manera y de repente hay que entender que las cosas cambiaron.

“Eso lleva a que el pueblo es el que juzga, es el encargado de ver cómo nos comportamos, se dan cuenta, porque además estamos en un proceso de transformación en donde –que eso es otra cosa que se debe de internalizar– no es el quítate tú porque quiero yo; no es el cargo, es el encargo.”