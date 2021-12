“Independientemente de cualquier cosa, si no la hacemos nosotros, los ciudadanos, todos, pues a lo mejor 10 son muchas encuestadoras, pero cinco para que no cueste y a lo mejor algunas encuestadoras… A ver, vamos a hablar de encuestadoras para que se vayan preparando. Parametría, Buendía, Mitofsky, tres; Arias, cuatro. Hay de todo, pero se busca; que sean las que menos cuchareen o que no cuchareen y que no le pongan levadura”, respondió mientras reía con esto último.

–Sí, pero no podríamos dejar pasar, o sea, consulta va a haber, de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente, porque es un mandato constitucional. Se sentían intocables (los consejeros), no se podía tocar al intocable. Entonces, como modifican el principio que ya está en la Constitución, dicen: ‘Ah, es que no tenemos dinero y por eso no la vamos a hacer’. Pues están violando la Constitución.

“Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla. Que no va a ratificarla, entonces, ya. Pero qué bien que lo hizo, porque, primero, no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no dar motivo a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad, cuando no lo son. Son muy reaccionarios, mucho muy reaccionarios. Y no generalizo, puede haber algunos liberales y gente con criterio, yo me he topado en la vida, así en la vida pública, con gente que sabe decir ‘no’.”

Se le pidió externar una postura frente a las reacciones de los consejeros del INE, que aducen la urgencia de más recursos para organizar la consulta, a pesar de que la Suprema Corte les ha ordenado organizarla en sus términos:

“Primero, que respeten al pueblo, que no piensen nada más en el aparato, que no piensen nada más en la esfera de la llamada sociedad política, sino que piensen en el ciudadano, que es el actor principal, rico o pobre, porque también hay la deformación de que el ciudadano, como era antes, como lo fue durante mucho tiempo, era el que sabía leer y escribir. Ciudadanos somos todos, todos, todos, hasta la gente más humilde; que sean verdaderos jueces, que… no puedo decir una mala palabra, pero que manden a sus oficinas, a sus casas, a los que llegan a sonsacar, a hacerles propuestas indecorosas para que se beneficie a un candidato en contra de otro, que tengan ellos criterio suficiente, que tengan vocación democrática y que no se dejen influenciar.

Que actúen con rectitud. Todo eso pueden hacerlo, no son cosas inalcanzables, son sencillas, y no va a haber ningún problema, pero si empiezan con esto de no querer que haya consulta para la revocación del mandato es contrario a la democracia, a lo que establece la Constitución y, claro, afectan el proceso democrático, afectan a los ciudadanos, pero se afectan ellos mucho, pierden prestigio, pierden credibilidad .

Anticipó su respeto a los integrantes del Consejo General, no obstante refirió las reacciones últimas de Ciro Murayama, quien lo descalificó: “Pero si el señor Ciro Murayama saca artículos siendo consejero de que está en contra del populismo, pues podrá estar en contra del populismo, porque tratan de equipararme con eso, como si populismo fuese sinónimo de Andrés Manuel, que ni siquiera intelectualmente es válido, pero hay esa simplificación ramplona; si se escribe sobre eso, ¿por qué no se espera a que ya no sea consejero? O sea, cuidado, porque la forma es fondo y ya una vez que no es consejero entonces sí, ‘Andrés Manuel es populista, es comunista, me cae mal’. Pero siendo consejero no puede y tampoco lanzarse contra ningún partido, no pueden hacerlo, es asunto ético.”