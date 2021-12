Me atendieron muy bien, es una maravilla, me dí cuenta de que era gente joven que venía de la unidad Citibanamex. Todos muy dedicados, incluso a los pacientes que no cooperaban los trataban con mucho cariño. Me atrevería a decir que la atención es mucho mejor que un hospital privado. Se merecen un reconocimiento .

Tras haber sobrevivido al virus –que ha provocado la muerte de más de 40 mil personas en la Ciudad de México–, acude a consulta de manera periódica para dar seguimiento a su estado de salud.

Carmen Josefina Lugo, de 64 años, permaneció hospitalizada del 3 al 17 de diciembre en el Hospital Ajusco Medio. También se contagiaron su hija, su yerno y dos nietos de tres y 12 años, pero con síntomas leves o asintomáticos.

Ayer regresó para dar seguimiento a su recuperación y no tiene más que agradecimientos para el hospital por el trato excelente que tuvo, las enfermeras y los doctores, muy humanos , dijo.

Leyvis Yolanda, su hija, recuerda que cuando su madre se puso mal no la admitieron en tres hospitales privados por ser refugiados venezolanos, y le recomendaron acudir al Ajusco Medio, que en seguida la admitió con todo gratuito, a excepción del tanque de oxígeno y un concentrador que consiguió para continuar el tratamiento en casa.

Fuera del nosocomio no hay más movimiento que entrada y salida de personal médico, que si bien trabajadores del lugar dijeron que es inusual, se explica porque se instaló un centro para la vacunación de refuerzo, al que acuden también médicos y enfermeras de otros hospitales.