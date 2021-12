C

uando están en alerta máxima ( hair trigger) los riesgosos sistemas balísticos intercontinentales y de otros alcances –los de Estados Unidos (EU), Rusia y China armados con dispositivos químicos, biológicos y con suficientes ojivas nucleares y termonucleares (Rusia y EU contabilizan poco más de 90 por ciento del arsenal nuclear mundial)– contienen la capacidad destructiva de transformar al planeta en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial (TGM), la cual sería terminal , porque devastaría la civilización y dejaría a la vida en la Tierra en estado calamitoso, en el mejor de los casos.

Ante todo importa el diálogo en estos tormentosos tiempos cuando es básica la empatía estratégica con atención a nudos geoestratégicos, empezando en Ucrania y Taiwán.

Después del fiasco en el acuerdo entre Mijail Gorbachov y George H. W. Bush de desactivar el Pacto de Varsovia a cambio de no mover la OTAN ni una pulgada al Este –el acuerdo fue hecho trizas por los sucesores de Bush– es necesario para la paz mundial la garantía por escrito de no ampliación de la OTAN y del no ingreso a Ucrania.

Sobre empatía estratégica. No hay despliegues de tropas ni emplazamientos balístico-nucleares de Rusia o China en las fronteras de México o Canadá con EU, ni se contempla el ingreso de esos vecinos a coalición bélica alguna, rusa o china.

En contraste, abundan y son inadmisibles los despliegues militares de la OTAN en países cercanos a Rusia y China. Esta unilateralidad bélica se acompaña de sanciones económicas de EU, verdaderos actos de guerra. Aunque son complejas las causas estructurales e históricas de la Segunda Guerra Mundial, casi nadie niega que la unilateralidad bélica nazi la hizo estallar.

En todo estudio sobre el ascenso y descenso hegemónico de EU es erróneo dejar a un lado los ataques atómicos de 1945, ejecutados para impactar la posguerra, en especial al liderato militar soviético, aunque el alto mando militar de EU no consideró necesario el uso de esas armas: ya Japón estaba vencido (ver Gar Alperovitz, The Decision to Use the Atomic Bomb). Todo indica que Truman decidió usar el monopolio atómico en la colocación militar de EU en la sucesión hegemónica de los imperios británico y francés. Con su industria intacta y alta capacidad económica, bancaria y financiera se perfilaba como sucesor, pero siempre atento al muy poderoso ejército rojo, vencedor de la SGM que, en los hechos, triunfó en el principal campo de batalla contra Alemania.