Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de diciembre de 2021, p. 9

Xalapa, Ver., Después de 25 horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, y le dictó un año de prisión preventiva, como medida cautelar. El legislador está acusado por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación intelectual en el homicidio de Remigio Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Cazones de Herrera, informó Jorge Reyes Peralta, abogado de la defensa de Del Río.

La espera sobre la resolución del juez en el caso de Del Río Virgen terminó poco después de las 19 horas, cuando el abogado salió de la sala cuatro de juicios orales.

El juez le hace eco a la fiscalía bajo una conjetura, la prueba circunstancial, por ese motivo lo ha vinculado a proceso , agregó el defensor y explicó que en la audiencia quedó claro que “la fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia contra Del Río Virgen. No tiene un solo testigo que diga: ‘él me dijo que fuera a’…”.

A partir de esta determinación Del Río Virgen continuará en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde está detenido desde el 22 de diciembre, cuando la Fiscalía General del Estado lo detuvo en Cosamaloapan, Veracruz.

Luego de 16 horas de audiencia, a las 9 horas de este martes, el juez dio por concluida la audiencia, y determinó un receso de dos horas para emitir su resolución. Lo que dio lugar a una larga y tensa espera para la familia y amistades de Del Río Virgen que esperaban conocer la situación jurídica del secretario técnico del Senado.