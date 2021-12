Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de diciembre de 2021, p. 8

La elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) está en manos de los trabajadores porque ahora se definirá con voto libre y secreto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien subrayó que serán los integrantes del gremio quienes decidan por la continuidad o por un cambio.

Por ello, consideró que no puede haber “nada de excusas, de que ‘es que me amenazaron’, nada de que ‘es que ya me llegó un volante en donde dicen que si no voto por fulano, por mengano o por perengano, que me atenga a las consecuencias’, porque todo eso hay: amenazas, intimidaciones. (Pero) hay libertad, vamos a cuidar nosotros el proceso”.

Interrogado durante su conferencia de prensa matutina sobre un presunto apoyo de los actuales líderes seccionales para impulsar a Ricardo Aldana, tesorero del STPRM y cercano al ex dirigente Carlos Romero Deschamps, el mandatario aclaró que su gobierno no puede impedir que alguien participe.

Añadió que para lograr mayor transparencia invitó a la mañanera a los 22 aspirantes que han alzado la mano. La cita es la segunda quincena de enero. En este espacio, explicó, podrán presentar a los trabajadores las propuestas para el sindicato, ya que muchos no cuentan con los foros o los recursos económicos para promoverse.