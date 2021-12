En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de Pemex indicó que las 10 tareas nos van a permitir alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no se incrementen .

Por su parte, el mandatario adujo que se trata de “cuidar el petróleo, que se utilice para el consumo interno, que no haya gasolinazos, toda esta política que está en marcha porque antes se le quitaban todos sus ingresos (a la petrolera), ahora se les dejan recursos para que puedan operar”.

En el caso de Lázaro Cárdenas la compra fue del orden de 635 millones de dólares, el sobreprecio fue de casi 200 millones de dólares y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables, o son todavía, por falta de mantenimiento.

Ahora vamos a reducir las importaciones de materia prima y fertilizantes y que Pemex va a pasar de aportar de 24 a 49 por ciento de la demanda nacional de fertilizantes .

Entrada a IP

En el caso de la exploración del campo de gas Lakach en el Golfo de México, dejó entrever que Pemex considera la participación de la iniciativa privada. Dado los costos de extracción del gas, este proyecto no resultó rentable, es decir, no es rentable. Las alternativas que tenemos son perder los mil 300 millones de dólares que se enterraron en estos pozos o continuar con el proyecto con participación de la iniciativa privada. Ya se hizo un análisis y hemos concluido que, con una inversión adicional de mil 459 millones de dólares por parte de privados, una asociación con privados, Pemex podría recuperar casi mil 200 millones de dólares, disminuyendo la pérdida a tan sólo 253 millones de dólares. No vamos a alcanzar a recuperar el total de lo que se invirtió, pero sí la mayoría .