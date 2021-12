Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de diciembre de 2021, p. 7

El país está saliendo de la tan difícil actual circunstancia; se está recuperando la economía, se recuperaron los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza, ¡ya no es lo mismo de antes!”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional ponderó la actitud del empresario Carlos Slim, quien pagó 28 mil millones de pesos de impuestos por la venta, en Estados Unidos, de una de las filiales de América Móvil, y también adelantó que Televisa pagará 15 mil millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la fusión con Univisión.

En su rueda de prensa matutina de ayer, el mandatario reiteró que la población está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios, rencores, casi no hay odios en México , repuso. Y en el ámbito de la estrategia de seguridad, aunque sea poco , se ha reflejado una baja en homicidios.

Ante la postura de Slim y el compromiso de Televisa, la mayoría de los mexicanos, dijo, todos están ayudando, no obstante claro que hay inconformidad y que hay oposición, pues eso es consustancial a la democracia, no podemos contar con el apoyo de todos, tiene que haber oposición, tiene que haber contrapesos, pero vamos saliendo adelante .

A aquellos pocos que son corajudos, se les va a ir quitando, (pues) la mayoría convive en armonía y eso es lo más importante , porque –añadió– la fórmula funciona, y es sencilla: Cero corrupción, no permitir la corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y atender primero a los más necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres, esa es la fórmula .

Crítica sin fundamentos