Segundo: hace dos años y días puse el siguiente texto en alguna red social y lo olvidé. Dicha red tuvo no sé si el mal gusto o la gentileza de recordármelo. El caso es que se lleva bastante bien con la temporada de la que poco a poco ya vamos de salida y que, aunque podría mejorar, tal cual –prácticamente una improvisación– me animó a reproducirlo:

Tercero: Ojalá, cuando el buscador de mi computadora me haga el favor de ser más eficiente (o yo me ponga de veras buenas pilas), pueda traer a cuento los antecedentes españoles, no cercanos en el tiempo, de una canción que siempre creí de Violeta Parra (vengo a enterarme ahora que sólo la recopiló) y que acá quedará a no dudarlo mejor que mis versitos: Alulú. Va dirección: bit.ly/3pAYF5P

Cuarto: En tono de villancico citemos también dos deslum-brantes estrofas del salvo en su patria chica poco conocido poeta jalisciense que solía firmar como Fr’ Asinello (Benjamín Sánchez Espinoza): El amor dentro del alma / ya no se quiere dormir / porque a mitad de la noche / miró una estrella salir. Y esta otra, que siendo a lo divino pudiera muy bien ser a lo profano: Ojos de mirada buena / que, si veis, la muerte dais; / ojos que, si no miráis, / la vida quitáis, de pena. Cabe señalar que ambas últimas citas proceden de El humilde catador de todas las bellezas, selección hecha y prologada por el también poeta religioso –pero no nada más– Raúl Bañuelos.