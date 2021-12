N

o habrá gasolinazo el día primero de 2022, anunció Pemex, lo cual es una buena noticia. Todavía no se olvida el que nos asestó el ex presidente Peña Nieto al comenzar 2017. Según esto, la reforma energética iba a tener como resultado que bajaran los precios; resultó un engaño, el gasolinazo fue salvaje. Hubo disturbios en distintas partes de la República. La gente se calmó pero se desquitó el 2 de julio del año siguiente, cuando en una elección democrática echó al corrupto prianismo del gobierno. El compromiso del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador fue que no subiría de precio la gasolina regular más allá del índice inflacionario. ¿Ha cumplido? Sí ha cumplido, en términos del promedio sexenal, pero no en algunos meses específicos. Por ejemplo, estos días el precio está por encima de la inflación de 7.4 por ciento. Sin embargo, el promedio del sexenio refleja que la gasolina regular registra un aumento de sólo 3.8%, o casi 10 puntos porcentuales menos que el indicador inflacionario a lo largo del actual gobierno. Para cumplir la promesa el gobierno ha dejado de cobrar impuestos en promedio 3.64 pesos de los 5.11 pesos por cada litro autorizados por el Congreso. Así, los automovilistas han recibido un subsidio de 71.2% para ese combustible.

La cuarta dosis

Israel comenzó a estudiar la efectividad de una cuarta dosis de la vacuna Covid-19 inyectando a 150 trabajadores médicos, informa la revista británica The Economist. Espera ofrecer un segundo refuerzo a las personas mayores de 60 años, los clínicamente vulnerables y los empleados de la salud. Por su lado, los funcionarios de salud pública en Estados Unidos recomendaron que las personas infectadas sin síntomas se aíslen durante cinco días en lugar de 10. Muchas empresas, en particular las aerolíneas, enfrentan escasez de personal. Francia planea exigir un comprobante de vacunación para la entrada a restaurantes, cines y más a partir del 15 de enero. En realidad, ya pedían comprobantes pero no en forma rigurosa. Además, los franceses, al menos en París, toman el domingo como día de descanso del cubrebocas. El gobierno de la Ciudad de México ante el avance del ómicron en todo el mundo, decidió posponer el concierto de fin de año, que se realizaría en la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma, y adelantará el cierre de la verbena navideña del Zócalo.