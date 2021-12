Soltar las hojas del año viejo; agradecerle por lo que fue y ya no es; por los que estuvieron y ya no están; por lo que fuimos y ya no somos. Y abrir los brazos a lo nuevo: por lo que vendrá; lo que será; los que estarán y lo que seremos. Y también porque todo eso nuevo, algún día ya no será, ni nosotros estaremos. En esa elipse sagrada, después del invierno renace la primavera. Saber eso es confiar en las estaciones.

La verdadera felicidad germina en la conciencia del Ser, que es el Ser de todo ser, hacedor de estrellas y pintor de amaneceres. Que este nuevo año que empieza, este lleno de conciencia para que pueda ser un: Feliz Año Nuevo 2022

Carlos Noriega Félix

Equivocaciones hilarantes de Santaclós

A propósito de las hilarantes equivocaciones en las que a veces incurre Santaclós en el cumplimiento de sueños, va este verso narrando la más reciente

Santa los sueños realiza

mas sufre equivocaciones

al INE le da millones

pero de firmas... ¡qué risa!

Benjamín Cortés Valadez

Entregan alimentos de calidad, aclara La Cosmopolitana

Respecto de las notas publicadas en la sección Estados de La Jornada en línea el 23 de diciembre, titulada: Suspenden a empresa por servir alimentos en mal estado en penales de BC , y el 24 de diciembre en la versión impresa, titulada: Suspenden contrato a proveedora de alimentos de penales de BC , aclaramos lo siguiente:

El proceso por el cual nuestra empresa La Cosmopolitana SA de CV resultó adjudicada, fue por una licitación pública nacional en la que nuestra propuesta técnica y económica fue la más adecuada para las necesidades del gobierno del estado de Baja California.

La Cosmopolitana SA de CV lleva brindando este servicio durante los últimos seis años y haremos valer ante los tribunales nuestro derecho para dejar muy en claro que no es el método jurídico el usado por el actual gobierno de Baja California para cancelar un contrato.

Nuestra empresa cuenta con más de 60 años de trayectoria entregando alimentos de calidad y a precios competitivos, cuenta con los más altos estándares de calidad como lo son los principales certificados ISO y el distintivo H.

Fernando Martínez Cortés, responsable de la relación con medios del Corporativo Kosmos