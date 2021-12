Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de diciembre de 2021, p. 21

Madrid. El Consejo de Ministros del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó la reforma laboral que acordó con los agentes sociales –empresarios y sindicatos–, en un pacto que se alcanzaba por primera vez en cuatro décadas y pretende poner fin a dos dramas estructurales del mercado del trabajo español: la alta temporalidad y la precariedad del empleo.

Ahora, la nueva legislación deberá pasar por el Congreso de los Diputa-dos, donde aún no tiene garantizados los apoyos suficientes, sobre todo porque los habituales socios par-lamentarios del gobierno, Esquerra Republica de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco y EH-Bildu, advirtieron que no apoyaran la reforma tal como está planteada.

El actual gobierno asumió el poder en 2019, tras una moción de censura al anterior gobierno, del derechista Mariano Rajoy, y unas elecciones anticipadas en las que los dos actuales partidos en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), se comprometieron a la derogación íntegra de la legislación laboral aprobada por el conservador Partido Popular (PP) en 2012. Más aún, cuando se negociaron los acuerdos parlamentarios para sacar adelante la investidura, el PSOE, UP, ERC y EH-Bildu firmaron un documento en el que se fijó el compromiso de la derogación íntegra de esa legislación laboral.

Pero al final el gobierno de Pedro Sánchez no cumplió, o lo hizo a medias con ese compromiso, una vez que la reforma laboral que sacó adelante sólo modifica 20 por ciento de la legislación de 2012 y no aborda temas cruciales para el movimiento obrero y los partidos de izquierda como el abaratamiento del despido. La actual líder de UP, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra del Trabajo fue la responsable de negociar con los sindicatos y las agrupaciones empresariales, que firmaron un acuerdo, pero ahora deberá pasar el filtro del Parlamento. Y ahí aún puede tener importantes cambios, sobre todo por la presión de los partidos imprescindibles para sacar adelante la ley.