Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de diciembre de 2021, p. a12

Dejar de mirar a los atletas como semidioses hace mucho bien a los propios atletas. Los humaniza. Les recuerda que es legítimo sentir dolor en el cuerpo, miedo, acobardarse, incluso, luchar contra la ansiedad y la depresión, exhibir que son personas como cualquier otra. Aremi Fuentes, levantadora de pesas y medallista olímpica en Tokio 2020, sintió todos los estragos que un cuerpo y una mente bajo presión constante padece. Fue el preludio de un difícil cierre de 2021 en el que subió al podio olímpico en halterofilia, algo que no conseguía el deporte mexica-no desde Soraya Jiménez, y que recibió el Premio Nacional del Deporte.

Aremi fue arrollada como todos por la crisis sanitaria que envió a la humanidad al confinamiento y al miedo. Canceladas todas la competencias internacionales, cerrados los espacios de entrenamiento, los deportistas tuvieron que improvisar contra el deterioro físico y mental que representó parar por completo.

Además sufrí un par de lesiones que no me permitían entrenar como acostumbro, ya no se di-ga competir como debía , recuerda Aremi; antes de esos problemas físicos estaba muy motivada, palpaba esa medalla, la sentía como muy al alcance de mi mano. Pero con las lesiones y después de todo lo que trajo la pandemia, empecé a perder confianza y me deprimí.

Reparar el cuerpo y la mente

No sólo tenía que reparar su cuerpo sino también su estabilidad mental. El trabajo sicológico fue estratégico en el proceso de Aremi rumbo a los Juegos de Tokio 2020, que terminaron por posponerse en ese año y fueron realizados en el verano de 2021.