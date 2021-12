Un obituario publicado este domingo en The New York Times consignó: La Academia Americana de las Artes y las Letras lamenta la muerte de una escritora cuya exquisita prosa reveló nuestras aspiraciones y vulnerabilidades con una precisión inquebrantable .

En las redes de la agrupación The Doors se difundió una cita de Didion: “En general, mi atención estaba mínimamente comprometida con las preocupaciones de las bandas de rock and roll, pero con The Doors era diferente; me interesaban. Su música insistía en que el amor era sexo y el sexo era muerte…

RIP Joan Didion, 1934-2021 , finalizaba el mensaje en esa cuenta.

La cantante Dua Lipa compartió una foto de la autora en Instagram y escribió: Joan Didion nos dio tanto. Una prolífica escritora cuyas palabras vivirán para siempre .

El diario británico The Independent informó que la joven cantante, compositora y guitarrista estadunidense Phoebe Bridgers se refirió a la muerte de Didion con una cita de uno de sus artículos: Aunque se me ocurrió llamar a la oficina y pedir que apagaran el aire acondicionado, nunca llamé, porque no sabía qué propina dar a quien viniera: ¿había alguien demasiado pequeño? Estoy aquí para decirte que alguien lo era .

Ese medio reportó que Rosanne Cash, hija del músico estadunidense Johnny Cash, sostuvo: “Tuve el honor de conocerla una vez, en una cena poco después de El año del pensamiento mágico. Tuvimos la suerte de tenerla durante 87 años”.