Además, reforzaron la distribución de agua potable con pipas e indicaron que el servicio se restablecería en el transcurso de ayer, luego de que ya no había pozos fuera de operación.

Desde el lunes vecinos de las colonias Santa Cruz Acayucan, Plenitud y Santa Lucía empezaron la toma de vías; no obstante, ayer por la mañana seguía la interrupción del paso vehicular en Aquiles Serdán.

No obstante, los vecinos mantuvieron el bloqueo, debido a que la falta del agua potable no empezó el fin de semana, sino días antes y las pipas no llegaron hasta sus hogares.

En el cruce de la calzada De la Naranja y avenida Santa Lucía, por la tarde se mantenía la fila de vecinos que con trafitambos y bicicletas impedían el paso de camiones y vehículos particulares.

Por la noche, la alcaldesa, Margarita Saldaña, informó que la falta de agua se debió a que el día 21 el Sacmex fue notificado por la CFE del adeudo que tenía por la energía y le cortó el servicio, lo que dejó a los vecinos sin el líquido tres días.

Ayer se informó que hubo una falla eléctrica en el Sistema Lerma, y por ello los pozos de Alzate se afectaron, pero que el domingo se restableció y hoy llegará el agua.

Saldaña manifestó que no está de acuerdo con el actuar de la CFE porque los vecinos no pueden pagar las consecuencias del problema entre ambas instancias, que debieron resolver, y señaló que por ello procederá legalmente.