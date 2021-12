No adelantaré los resultados del libro, que son brutales y devastadores, que sacan a la luz una de las peores facetas de nuestro pasado reciente –así como la clara idea de la necesidad de esclarecer para trascender y no repetir–, pero sí, porque está al principio del libro, mostrar cómo define el autor lo que ocurre con los detenidos-desaparecidos, lo que los perpetradores pretenden. La suspensión : La desaparición forzada no es un acto único, sino un conjunto de procedimientos que se articulan en un circuito, cuyo fin programado fue la eliminación. Desde el momento en que una persona era ingresada al circuito de la desaparición, era transformada en un sujeto suspendido, un detenido-desaparecido. Esta forma de violencia de Estado no estuvo determinada por el tiempo. La radicalidad de este dispositivo represivo estuvo dada porque él mismo produjo una nueva experiencia del tiempo. Su acción sobre un conjunto histórico-social, las técnicas aplicadas a los cuerpos, los espacios donde los sujetos fueron confinados, la determinación final sobre los sujetos, sobre los cuerpos, produjeron esta nueva experiencia. La desaparición forzada, en primera instancia, buscó suspender al sujeto de su estructura histórico-social: suspenderlo de su mundo. Las técnicas aplicadas al cuerpo de los desaparecidos, desde el momento de la aprehensión, estuvieron dirigidas a su sometimiento a través de la ruptura de las relaciones espacio-temporales más inmediatas desfondando su realidad. Esta suspensión produjo una nueva experiencia del tiempo. Hacia adentro, un tiempo infinito. No hay criterios para mensurarlo, incluso el criterio último parece desvanecerse: la definición sobre la vida y la muerte, de la cual la persona detenida-desaparecida se encuentra igualmente suspendida. Hacia afuera, en ese mundo fracturado por la acción de la desaparición, el tiempo producido es indeterminado, a la espera de ser restaurado: un día, un mes, un año, la vida entera .

Se calcula que unas mil 500 personas fueron desaparecidas por la contrainsurgencia. Se calcula que más de 40 mil han desaparecido durante la “guerra contra el narco”. Camilo Vicente muestra que hay continuidades muy precisas entre los crímenes de Estado de hace 40 años y la tragedia que hoy vivimos: no las adelanto, el lector las encontrará en el libro: no pocos de los perpetradores de las desapariciones forzadas de la contrainsurgencia se sumaron a la delincuencia organizada. Esta transición significó la condición de posibilidad para la generalización de la desaparición como la conocemos hoy .

