Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 28 de diciembre de 2021, p. 7

En México no son muchos los casos de la variante ómicron de Covid-19,” no han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos”, pero aún así hay que cuidarse, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema , dijo ayer en su conferencia de prensa matutina, donde adelantó que tendrá comunicación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para saber la propuesta de un plan conjunto para la aplicación de un refuerzo contra el coronavirus.

López Obrador presentó el reporte con los datos de Covid-19 del domingo. Seguimos bajando. No hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente, 13 por ciento, y en las de terapia intensiva con ventilador, 11 por ciento .