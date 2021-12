Incluso manifestó que desea con el alma ya no se utilicen combustibles fósiles, porque se debe cuidar el ambiente, por eso la prudencia en extraer sólo lo necesario para el consumo interno, pero también resaltó que, además de no existir sustitutos para los hidrocarburos, en el mundo se consumen más.

No obstante, si la alternativa es que se puede liquidar, existen recursos para ello, pues se hizo una reserva del presupuesto, porque hubo un ahorro el año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería y para el inicio de la coquizadora de Tula .

Aunque Shell aceptó vender Deer Park, faltaba el permiso, dijo, que se retrasó porque se pidió una ampliación del trámite por parte del gobierno de Estados Unidos. Y hubo protestas soterradas no muy claras, para que Estados Unidos no nos otorgara el permiso, esa es la verdad; incluso, leí que una tintorería presentó una denuncia. Me acordé de aquello del pastelero de Tacubaya, sí, que no le pagaron unos pasteles y eso lo utilizaron de pretexto los franceses, para invadirnos.

Washington solicitó más información, todavía no sabemos qué alegaban , y se entregó lo requerido, incluso se explicó el origen de los recursos. Bueno, pero ya se concretó esta operación, ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero , dijo.

Reiteró que con la coquizadora de Tula –donde se invirtieron 2 mil millones de dólares–, las refinerías de Deer Park y Dos Bocas, más las del Sistema Nacional de Refinación, el país podrá procesar entre un millón 800 mil y un millón 900 mil barriles al día, lo que abastecerá el mercado interno de combustibles.