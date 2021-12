Inconsistencias

En el caso de las 301 mil 133 firmas, precisa el INE, algunas de las inconsistencias encontradas fueron: la imagen no corresponde con el original de la credencial para votar, se envió unicamente el anverso o reverso, la imagen presentada no corresponde al físico de la credencial, imagen en blanco y negro, imagen ilegible, la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo, la imagen de la persona que emite el apoyo no fue tomada directamente, entre otras.

El INE asevera que de lo anterior se concluye que la validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible revocación de mandato del Presidente de la República, ya que los apoyos recabados a través de la aplicación no son suficientes para llegar al umbral establecido por la ley.

Recuerda que el 4 de febrero del próximo año el INE emitirá la convocatoria para la revocación de mandato si las firmas de apoyo alcanzan 3% de la lista nominal de electores en 17 estados.