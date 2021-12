P

ara iniciar muy bien 2022, el presidente López Obrador anuncia que, con moños y mariachis, el próximo enero se liquida completamente la operación de compraventa de la refinería Deer Park, en Houston, Texas ( y tenemos el recurso para hacerlo ), por lo que su propiedad, operación y administración pasa, íntegramente, a la nación, de tal suerte que México suma más de 300 mil barriles diarios a su sistema nacional de refinación, siempre con miras a consolidar la autosuficiencia en este renglón, algo no registrado desde 1990.

En la mañanera de ayer el mandatario detalló que se tienen los recursos para liquidar la deuda: se hizo una reserva del presupuesto, porque hubo un ahorro el año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería y el inicio de la coquizadora de Tula. Hubo este ahorro y se decidió tener ese dinero disponible, pero la Secretaría de Hacienda va a valorar lo que más conviene, por el precio del dinero, las tasas de interés. Si esa deuda se contrajo a intereses bajos y nosotros tenemos que pagar otro tipo de deuda a intereses más altos, pues yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo. Pero todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan .

Pero no fue un asunto sólo de pesos y centavos, pues, recordó López Obrador, “quedaba pendiente en trámite de la autorización del gobierno de Estados Unidos… Se firmaron los acuerdos de compraventa, se fijó el precio, se aceptó, pero faltaba el permiso. Nos llevó un poco de tiempo, porque queríamos liquidar la refinería en diciembre (de 2021); sin embargo, se pidió una ampliación del trámite que habíamos hecho conjuntamente el gobierno de México, Pemex y Shell para que el gobierno de Estados Unidos otorgara el permiso”.