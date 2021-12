El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, anunció que será enviada una iniciativa a la Cámara de Diputados para que los mexicanos no paguen luz si se aprueba la reforma eléctrica. ‘Esta es una prestación que actualmente disfrutan sólo los trabajadores de la CFE y ha demostrado que es un estímulo no sólo para ellos, sino para la seguridad nacional’, aseguró. Las familias pueden dejar encendidas las luces día y noche, sin importarles el consumo porque no lo pagan, y sufren menos robos. La pelota está en la cancha de los legisladores.

emeroso de que la denuncia penal en su contra conduzca a su encarcelamiento, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pidió asilo político al gobierno del presidente Biden. Desde un yate anclado en Newport Beach, California, hizo un llamado a los ciudadanos para que no apoyen la realización del proceso de revocación presidencial. ‘Los billetes que nos quitaron los malosos de la Cámara de Diputados nos dejaron en la inopia’, dijo a través de Zoom. Además, revisar 8 millones de papeletas que han recibido les tomaría un año cuando menos y contratar a medio millón de personas para que hagan la chamba, cuya paga no estaba considerada. Por otro lado, el recorte lleva implícito que de los 5 mil asesores que cuenta hoy el instituto sólo se quede con 200 e impone un límite de gastos de alimentación. Lorenzo manifestó que desde su autoexilio continuará luchando por un presupuesto verdaderamente democrático.

Fox se queja de maltrato doméstico

‘Desde que me quitaron la pensión Martita cambió mucho conmigo’, se queja el ex presidente Vicente Fox. ‘Nada de cuchi-cuchi, como antes, todo el día anda de malas, hasta me quiere hacer trabajar’, expone en una queja que presentó ante el juzgado que conoce de temas familiares en la capital de Guanajuato. En una larga narración que abarca desde los tiempos en que Marta Sahagún fue su jefa de prensa, cuando era gobernador de Guanajuato, y luego desempeñó el mismo cargo en su campaña presidencial, el ex presidente dice que hoy en día su vida se ha convertido en punto menos que intolerable. ‘No sé si se acabó el amor o se acabó el toloache, pero algo va muy mal entre nosotros’, lamenta. El distribuidor de Coca-Cola que llegó a Los Pinos y prometió reunificar a las dos Coreas en 15 días, puede decir de sí mismo que es desafortunado en el amor, pero afortunado en los negocios, como dicen por ahí. Sus inversiones en el sector de la mariguana van viento en popa, sólo está esperando la autorización del Congreso para introducir una línea de productos en todos los Oxxo del país.

¿Se fugó Lozoya?

A la hora del recalentado navideño, trascendió en círculos de la Fiscalía General de la República, la versión aún no confirmada de que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, se fugó, posiblemente en las primeras horas del día 25, cuando los guardias andaban hasta atrás. Al parecer utilizó la misma técnica que El Chapo Guzmán: salió escondido en un carro de ropa de la lavandería. Probablemente ya no se encuentra en el país.

Twiteratti

Por festividades del Guadalupe-Reyes mi cuenta de Twitter estará ( hic) temporalmente inactiva.

Escribe Comandante Borolas @felipeCalderón

Nota: Es Día de los Santos Inocentes, Obviamente todas las historias son inventadas. Damos las gracias a los personajes por su comprensión y tolerancia.

