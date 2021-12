Afp

Martes 28 de diciembre de 2021

Madrid. La ex superestrella africana y actual presidente de la federación camerunesa de futbol, Samuel Eto’o, debe casi un millón de euros al fisco español, según una lista publicada por Hacienda este lunes. Eto’o, de 40 años, debe 981 mil 598.19 euros a la Hacienda española, según el documento. El ex delantero, quien jugó de 2004 a 2009 en el FC Barcelona, fue elegido el 11 de diciembre como máximo dirigente del futbol camerunés. Contactada por AFP, la administración fiscal dijo no estar autorizada a dar más información, en particular sobre el origen de la deuda.