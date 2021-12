▲ No miro lo que ya he logrado. Si ves el mundo del futbol hay grandes jugadores y, si te duermes, cualquiera te puede quitar el puesto , señaló Kylian Mbappé al recibir su galardón. Foto Afp

Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 28 de diciembre de 2021, p. a10

París. Durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards, donde fue designado jugador del año, Kylian Mbappé, delantero estrella del París Saint-Germain y de la selección francesa, se manifestó contra la idea de realizar un Mundial cada dos años.

La Copa del Mundo es un evento especial porque tiene lugar cada cuatro años , expresó el francés; jugarla cada dos años haría de esta competición algo normal y no debe ser así .

La idea de convertirlo en un evento repetitivo y con el tono gris de la normalidad le parece inaceptable al delantero galo.

Es algo increíble pensar en eso. El Mundial es un encuentro que quizá sólo vas a jugar una vez en la vida , prosiguió el jugador.

Ya jugamos 60 partidos al año. La Eurocopa, el Mundial, la Liga de las Naciones. Nos gusta jugar, pero es demasiado. Tenemos que poder recuperarnos, hacer pausas. Si la gente quiere calidad, emoción, buenos partidos, hay que respetar la salud de los jugadores.

Sobre el galardón, dijo sentirse un tipo afortunado por jugar en un gran equipo y una gran selección.

Mi objetivo es seguir ganando. No miro lo que ya he logrado. Si ves el mundo del futbol hay grandes jugadores y, si te duermes, cualquiera te puede quitar el puesto. Soy un tipo afortunado que juega en un gran equipo y en una gran selección, pero no miro atrás. Quiero hacer historia en el futbol siguiendo mi camino.

Junto al delantero de los Bleus se hallaba su homólogo polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, quien recibió el Premio Maradona como máximo goleador de 2021, gracias a sus 64 tantos y 10 asistencias, y también se mostró contrario a un Mundial cada dos años.