En tanto se esclarecía el rumbo que tomaría el Covid-19, en particular con las campañas de vacunación, los empeños de solistas, ensambles y orquestas por que la música siguiera sonando se centraron en el ámbito digital y una que otra ingeniosa propuesta, como el espectacular concierto que ofreció a finales de enero la Orquesta Sinfónica de Dresde sobre las azoteas de los edificios del barrio de Prohlis, transmitido en línea.

Este, como el anterior, fue un año en el que el formato virtual y las transmisiones vía streaming se consolidaron como las alternativas más efectivas para que artistas y públicos no perdieran su necesario contacto, mediante proyectos realizados incluso desde las propias casas de los intérpretes y transmitidos por plataformas digitales y redes sociales, por lo general, de forma gratuita.

La avidez por que la música no quedara silenciada en esta pandemia y el regreso paulatino a las salas de concierto fueron los aspectos más significativos del arte sonoro mundial en 2021.

Cancelado el año pasado por la emergencia sanitaria, el Festival de Ópera de Bayreuth, Alemania, reanudó sus actividades presenciales con una programación reducida y presencia limitada de público, del 25 de julio al 25 de agosto. Destacó que la ucrania Oksana Lyniv, de 43 años, se convirtió en la primera mujer en dirigir una orquesta en ese encuentro.

Otro hecho singular tuvo lugar en la Metropolitan Opera House, que reinició actividades el 27 de septiembre tras año y medio cerrada debido al Covid-19 y meses de dispu-tas laborales con sus músicos y el personal. La casa operística presentó por primera vez en sus 138 años la obra de un compositor negro, Fire Shut Up in my Bones (El fuego penetra en mis huesos), de Terence Blanchard.

En el ámbito de la dirección orquestal, sobresalió la noticia de que el británico Simon Rattle, uno de los conductores más aclamados del mundo, dejará su puesto en la Sinfónica de Londres para liderar, a partir de 2023 y durante cinco años, la Orquesta de la Radio de Baviera con sede en Múnich.

En septiembre, el venezolano Gustavo Dudamel se convirtió en ser el primer latinoamericano en dirigir la Ópera de París.

Este 2021 fue también un año de reapariciones, entre ellas la del tenor español Plácido Domingo, quien cumplió 80 años el 21 de enero. A principios de junio volvió a cantar en Madrid, su tierra natal, después de dos años de silencio impuesto por el escándalo de abusos sexuales en su contra, y por el confinamiento y su hospitalización por Covid-19 en Acapulco, México.

Fue además el caso del catalán Jordi Savall, uno de los máximos exponentes de repertorio antiguo, quien también cumplió 80 años, el primero de agosto. En noviembre ofreció su primer concierto de la era post-Covid con todo su equipo, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Entre los aniversarios celebrados en 2021, resaltó el centenario del natalicio del argentino Astor Piazzola, el revolucionario del tango, así como del compositor Malcolm Arnold, mientras se recordó a Camille Saint-Sans a un siglo de su fallecimiento, y media centuria del deceso de Igor Stravinsky. Asimismo, se cumplieron 180 años del nacimiento de Dvorak y 140 de Bela Bartok, así como 280 de la muerte de Vivaldi, 120 de Verdi y 110 años de Mahler.

Además de Mikis Theodorakis, al obituario musical de este año se suman James Levine, considerado el mejor director de orquesta estadunidense de su época, titular musical de la Metropolitan Ópera de Nueva York durante cuatro décadas antes de que acusaciones de abuso sexual apresuraran su salida, quien falleció el 9 de marzo a los 77 años.

De igual manera, el brasileño Nelson Freire, uno de los pianistas más reconocidos del mundo en especial por su interpretación del repertorio romántico, quien murió el primero de noviembre a los 77 años. Y la mezzosoprano alemana Christa Ludwig, una de las mejores voces de la lírica mundial, reconocida como una intérprete de ductilidad insólita, fallecida el 24 de abril a los 93 años.