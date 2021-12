N

o tocamos aún fondo. Se extienden la violencia y el ejercicio autoritario por todas partes; la degradación moral que a menudo los acompaña no parece tener límites. Se profundiza la miseria y empieza a cundir el hambre. La degradación ambiental llega a extremos sin precedente. Aumentan las ganancias de unos cuantos, lo mismo que los precios.

Todo esto nos encuentra cada vez más divididos. Además de las diferencias convencionales de clase y condición social, aumentan la distancia entre nosotros narrativas en las que creemos con firmeza y sustentan posiciones encontradas. Empecemos con el Covid.

Para unos, “el confinamiento es necesario para contener el virus, el cubrebocas funciona y debe imponerse, las vacunas son seguras, la gente debe tomarlas para protegerse a sí misma y a los demás, y los ‘pasaportes’ de vacuna ayudarán a despejar pronto el panorama y animar a quienes dudan de tomar la vacuna”.

Para otros, “el confinamiento es innecesario, el cubrebocas no funciona, se ha exagerado la eficacia de las vacunas, los ‘pasaportes’ de vacuna no sólo fracasarán, sino que dividirán aún más a la sociedad, y los no vacunados se convertirán pronto en chivos expiatorios. En otras palabras, estamos ante el precipicio de una pendiente resbaladiza hacia medidas de control biopolítico draconiano cada vez mayores, que no se irán una vez que pase la pandemia” (https://paulkingsnorth.substack.com/p/the-vaccine-moment-part-one; https://paulkingsnorth.substack.com/p/the-vaccine-moment-part-two).

En México nos dividen muchas otras cosas. El Presidente es un gravísimo peligro para el país, para unos; para otros es el salvador largamente esperado. Para unos, nos destruye un capitalismo salvaje y depredador; para otros, viene la recuperación económica, con grandes inversiones y megaproyectos, gracias a la benéfica alianza del gran capital y un gobierno progresista, preocupado por los pobres.

Estas posiciones no se basan en la razón y la experiencia, sino en creencias arraigadas, a las que se aferran con pasión quienes las comparten. No las pueden refutar datos, hechos, argumentos. El acuerdo es imposible. En vez de la política, como búsqueda del bien común, tenemos bloques antagónicos de intereses que contaminan a la sociedad entera y llevan a muchas personas al fanatismo.