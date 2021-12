Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de diciembre de 2021, p. 3

Chilpancingo, Gro., Dirigentes de la Normal de Ayot-zinapa repudiaron a Felipe de la Cruz, ex vocero de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, por haberse reunido con el ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, a quien responsabilizaron de ordenar la desaparición de los normalistas, y de los homicidios de otros dos alumnos, perpetrados el 12 de diciembre de 2012.

No lo aprobamos, porque se mencionó que ya se aclararon ciertas dudas, y que se resolvieron algunas cuestiones que tenían, pero no es así, están buscando la manera de aprovechar la coyuntura política; Aguirre Rivero debe de estar en la cárcel , afirmaron.

Este domingo, al cumplirse siete años y tres meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, se celebró un mitin en Chilpancingo, durante el cual se exigió castigo para el ex titular del Ejecutivo estatal y también se demandó imponer sentencias formales al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda, actualmente presos en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, estado de México.