En Dragonas nos sentimos sumamente consternados y dolidos por el fallecimiento de nuestra jugadora Viridiana Moreno Lobato . Exigieron a las autoridades de Ecatepec y del estado de México justicia ante el asesinato de Viridiana, una mujer ejemplar, deportista, médico de profesión y excelente ser humano. No descansaremos hasta que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley , pero hasta ahora no hay respuesta.

Quedó de relieve no sólo el grave error cometido por Mayor al golpear a Diana García, sino su importancia dentro del equipo. Stephany es el verdadero motor de las Amazonas y sin ella el equipo naufragó... Pero como no hay mal que por bien no venga, la Liga, tras ocho certámenes, vio por fin alzar el cetro a una mujer estratega. Eva Espejo, a quien no le tuvieron paciencia en Grupo Pachuca, tocó el cielo.

En la rama varonil se aferran al desmedido número de jugadores foráneos y buscan que otros le hagan la tarea de descubrir y pulir talento. Los federativos ya no sólo luchan por hacer negocios en Estados Unidos, inventando competencias tipo Nations League, sino que ahora tienen un equipo de visores hurgando en aquel país para encontrar jóvenes promesas y de inmediato enfundarlos en la casaca verde para apropiarse de su futuro.

Así lo reveló esta semana el titular de la FMF, Yon de Luisa, al portal de Televisa. Precisó que desde que llegó Gerardo Torrado a la dirección de selecciones implementó a un grupo de visores en Estados Unidos que ayudan a captar talento, buscan a futbolistas con pasaporte mexicano en la MLS. Tan es así que ya hemos tenido casos de jóvenes jugadores que han decidido dejar la selección de Estados Unidos y optado por la de México . ¡Vaya estrategia!

Como no hay descenso que perturbe, los equipos no están dispuestos a invertir en jugadores y el trueque se volvió moneda corriente en la pausa de invierno. El paisaje está infestado de rumores, pocos movimientos aterrizan: El San Luis firmó al uruguayo Abel Hernández; Querétaro, que de nuevo adquiere a granel. Entre lo más sonado está el arribo de Jonathan dos Santos al América y el de Sebastián Córdova a Tigres.