la hora de comenzar el tecleo de estos renglones es mediodía del último domingo de 2021, que está por pirar de manera definitiva dentro de cinco días. Es, además, una malhadada fecha, pues se confirma el estruendoso fracaso de un propósito que la columneta formuló el pasado 3 de enero: pasar lista de presente en las oficinas del periódico a una hora apropiada cada domingo a fin de que los sufridos correctores intentaran el arduo trabajo de hacerla legible para bien de los audaces lectores que pretendieran intentar descifrarla y, por supuesto, alejar a doña Soco del soponcio que la acomete cada domingo al ver que la negra noche tiende su manto y la columneta permanece tan ausente como la probidad y buena fe en las oficinas del INE.

Durante mucho tiempo los constantes contratiempos que impedían estar en tiempo y cumplir la hebdomadaria cita las solía achacar a un mal fario que se ensañaba con la libre expresión de mis ideas por sanas y bien intencionadas que fueran; sin embargo, como soy reacio al sospechosismo, he seguido investigando qué otras causas más serias y racionales podrían explicar la diversa conjunción de circunstancias que terminaban por impedir a esta cada vez más desconcertada y contrita columneta cumplir responsable y cabalmente con la misión que se ha echado a cuestas desde hace dos sexenios. Me gusta esta forma de medición porque cuando alguien se siente humorista y me comenta con ingenio desbordante: ¿y cómo es que te han aguantado dos largos sexenios en La Jornada?, se me ponen de pechito y contesto: considerados que somos los mexicanos. Ya ves cómo aguantamos los 18 de Fox, Felipe de Jesús y la versión liliputiense de Salinas, sólo que con pelo y sin orejas. Célebre trío al que unos –según la época– lo conocían como Bonnie and Clyde, otros como Días sin huella y, los más recientes, como ¿Y, dónde está el presidente?