o terminó el año sin que otro de los grandes contribuyentes se pusiera al corriente con La Dama de Hierro, como ya comienza a ser conocida la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. La cadena de supermercados La Comer pagó 426 millones de pesos para dar por terminada una disputa con el fisco. El cobro reclamado por el SAT corresponde a revisiones de dictámenes fiscales de algunas empresas del grupo que realizó y firmó un despacho de auditoría externo en los años 2014 y 2015, dijo la empresa. La administración considera que los criterios que utilizó en la determinación de los impuestos a su cargo es correcta , aseguró en el comunicado en el que agregó que decidió dialogar con las autoridades fiscales, con la finalidad de evitar confrontaciones legales inciertas, ya que los asuntos de dicha índole pueden representar un largo desgaste de tiempo y recursos para la empresa .

En 2015 Organización Soriana, la segunda cadena de supermercados de México, compró la entonces Comercial Mexicana en una operación de 39.2 mil millones de pesos por 160 establecimientos sin contemplar los formatos Fresko, City Market y Sumesa. Todavia puede ocurrir que antes de que suenen las campanas del último día de diciembre caigan 20 mil millones de pesos de una empresa telefónica, producto de otro arreglo con el SAT, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya está listo todo, sólo falta que suene la caja registradora. Antes, el grupo telefónico de Slim había pagado mil millones de pesos, probablemente se trata de otra firma.

Perdieron el sueño

En los tiempos por venir será importante tener en cuenta quién votó arbitrariamente por suspender el proceso de logística para la consulta sobre la revocación del mandato presidencial y quién sufragó porque se realizara con los medios disponibles. Se pronunciaron seis consejeros por el desacato a la Constitución: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez. A favor de respetarla se pronunciaron cinco: Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas. Martín Faz Mora y Adriana Favela Herrera. Fue una sorpresa el voto del consejero Roberto Ruiz Saldaña porque con frecuencia se decanta en contra de las pato-aventuras de Lorenzo y Ciro. Es impotante tener en mente estos datos, no porque vayan a ser perseguidos o se le vaya a abrir proceso penal a los lorenzos, pero tarde o temprano habrá una limpia en el INE y hay que saber quién es quien en el consejo. Aunque sí hay una denuncia penal en su contra que no los deja dormir tranquilos ni disfrutar el pavo navideño promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutierrez Luna. (Si fueran verdaderos demócratas deberían estar dispuestos a ir a la cárcel por defender sus principios, pero prefieren las viandas de los restaurantes de lujo de San Jerónimo, como el Alaia, donde el chef conoce los sofisticados gustos del presidente del INE). Con todo, no hay que perder de vista que en el instituto hay gente valiosa que será conveniente conservar.