Precisa declaración del secretario de Bienestar

C

on pleno respeto a la libertad de expresión y a fin de ampliar la información a sus lectores, me permito hacer la siguiente precisión sobre la nota publicada en La Jornada de ayer, con llamado en primera plana y el título: Estados violentos deben financiar programas sociales :

Durante la entrevista que dio origen a la nota el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, se refirió al trabajo de coordinación con los estados, incluidos los de alto índice de violencia, para hacer planeación conjunta y fortalecer acciones.

Explicó que el objetivo es complementar lo que no se alcance a atender con los programas, e incluso expuso que con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), estados y municipios pueden atender carencias de agua, drenaje, vivienda rural, electricidad o salud.

Afirmó que se puede avanzar más rápido en la atención a las causas que generan la pobreza, que son las desigualdades, si hacemos la sinergia de poder complementar .

De hecho, en el esfuerzo de complementar se inscribe el convenio recién firmado entre gobierno federal y los estados para extender la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y que sea universal.

En ningún momento el secretario afirmó ni sugirió que los estados violentos deben financiar los programas sociales.

Los programas de la Secretaría de Bienestar son una conquista del pueblo y tienen presupuesto garantizado.

Este 2021 se invirtieron casi 200 mil millones de pesos en los programas para personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños de madres trabajadoras, e integrantes de Sembrando Vida. En 2022 estos programas continuarán con mayor presupuesto. Cordialmente

Fernando Vázquez Rosas, director general de Comunicación Social, Secretaría de Bienestar

Ante propuestas de AMLO, a intelectuales les falta congruencia

Thomas Piketty –quien por cierto se negó a recibir la Legión de Ho-nor– en su libro El capital en el si-glo XXI menciona lo siguiente: “Durante demasiado tiempo, el asunto de la distribución de la riqueza fue menospreciado por los economistas […] Ya es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico”.

¿Qué acaso no es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador propone en su economía moral? Y no sólo lo plantea, sino que también lo aplica siguiendo la undécima tesis de Marx sobre Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo .

La cuestión aquí es que como sucede casi siempre en nuestro colonialismo internalizado, si un economista francés propone abordar el tema de la desigualdad en la repartición de la riqueza es aplaudido por los intelectuales del neoliberalismo, pero si la misma propuesta es llevada a la prácti-ca por un presidente mexicano, del pueblo para el pueblo, esos mismos intelectuales lo acusan de populista. Congruencia, por favor…