Las querellas se presentaron contra varios nosocomios del estado, pero el que recibió más fue el hospital Rafael Lucio, de Xalapa, con al menos tres, por negar a los empleados reguardo en sus casas y por falta de insumos; el hospital regional de Poza Rica sumó dos porque también prohibió a los trabajadores vulnerables resguardarse y a otros no les autorizó semanas de descontaminación (faltar para eliminar la contaminación de su lugar de trabajo). El hospital general de Pánuco fue denunciado porque no vacunó a su personal.

Un empleado del hospital general de Córdoba señaló: He solicitado al departamento de recursos humanos se me otorgue licencia de confinamiento en virtud de que presento padecimientos como hipertensión arterial sistémica, hiperaldosteronismo, lesión biliar, traumatismo quirúrgico y diabetes mellitus. Me pidieron un certificado médico avalado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el cual presenté, pero me negaron la licencia .

Al menos tres de los expedientes señalan falta de insumos de protección y desabasto de medicamentos para enfrentar la pandemia.

Destaca una queja presentada de oficio por la dependencia en el hospital Rafael Lucio, de Xalapa, luego de que se divulgara en redes sociales del presunto desabasto de estos materiales durante una manifestación fuera del nosocomio. Sin embargo, según la CEDH no se acreditó fehacientemente la violación de derechos humanos .

De marzo a diciembre de 2021 hubo 42 protestas en Veracruz. La CEDH señaló que hubo acoso de las autoridades de los centros de trabajo contra los manifestantes.