Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de diciembre de 2021, p. 21

Coyuca De Catalán, Gro., Productores de mezcal del ejido de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, desplazados por presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) desde hace casi dos años exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, su mediación para regresar a sus comunidades.

El 26 de enero de 2020, los más de 320 campesinos productores de los poblados de Zihuaquio, La Cañada, Casas Viejas, La Fragua, La Palma, Santa Ana, La Nogalera, Las Vaquitas y Piedras de Amolar, que elaboran el mejor mezcal de la entidad, huyeron junto con sus familias por caminos de terracería y cerros hacia la localidad de Vallecitos de Zaragoza, donde permanecen.

Ese día, los presuntos pistoleros del CJNG irrumpieron en Zihuaquio y comunidades aledañas; prendieron fuego a 60 casas y destruyeron unas 15 destilerías, que ese año producirían unos 120 mil litros de mezcal, lo cual les dejó pérdidas de más de 24 millones de pesos.

Sicarios al mando

A principios de este mes, los mezcaleros desplazados acompañaron a un grupo de reporteros rumbo a Zihuaquio, pero ante las amenazas de un presunto grupo delincuencial al mando de un sujeto conocido como El Flavio, el grupo desistió de llegar a esa localidad.

Debido a que los hombres están amenazados de muerte si intentan arribar a Zihuaquio, en un primer momento se propuso que un grupo de mujeres trasladara en cuatrimotos a los comunicadores; sin embargo, se informó que habría acompañamiento de la Guardia Nacional, por lo que se decidió que fuera un grupo de varones, entre ellos un adolescente de 15 años, el que encabezara la caravana.

Los periodistas recorrieron 280 kilómetros de Chilpancingo a Ciudad Altamirano; de ahí 160 kilómetros por la carretera que va de Altamirano (en la región de la Tierra Caliente) a Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo (Costa Grande), más 55 kilómetros de terracería rumbo a la Sierra Madre del Sur.

Cerca de las 13 horas, y a pesar de las amenazas del presunto grupo criminal, partió la caravana desde Vallecitos de Zaragoza rumbo a Zihuaquio, por un accidentado e inseguro camino de terracería; después de varias horas de camino, se llegó al poblado Casas Viejas, a un kilómetro de Zihuaquio; en este lugar el guía dijo que no había condiciones de avanzar más.

Dijo que se temía por la seguridad de los reporteros, y también de los miembros de la Guardia Nacional que habían protegido la caravana, por lo que se acordó retornar a Vallecitos de Zaragoza, pero por seguridad se planteó pernoctar en el punto conocido como Las Mesas y partir temprano.

Antes, en el poblado de Casas Viejas, donde habitaban entre 30 y 40 personas que huyeron por la violencia, el guía de la caravana recordó: Se fueron por miedo a que los extorsionaran o porque los obligaran a hacer cosas que no quiere uno. Nosotros huimos hace dos años. Ese día (26 de enero) rodearon el pueblo y nos tiraban de balazos, espantando a las familias. Fueron dos días de tiroteo .

Lamentó no haber llegado a Zihuaquio, pero como ya vieron, la carretera está en muy malas condiciones, y no pudimos llegar; ya llevamos dos años y no podemos regresar por miedo. Las familias están espantadas. Quisiéramos seguridad para poder volver. No hemos recibido nada del gobierno; antes, cada mes llegaban despensas, pero ahorita tiene como tres meses que no nos traen .

En el camino de regreso, el joven de 15 años, a bordo de su cuatrimoto, advirtió: Aquí el camino está mejor, pero es la parte más cabrona. Luego esa gente (los pistoleros) está en los cerros . En Zihuaquio yo estudié hasta segundo grado en una telesecundaria, y la terminé en Vallecitos (de Zaragoza), pero ya no pude seguir porque le ayudo a mi jefe cuando va al campo a sembrar maíz .

Después de varias horas, la caravana llegó a Vallecitos de Zaragoza, pasadas las seis de la mañana, y fue recibida con café, queso, guisados de pollo y jabalí, frijoles, tortillas hechas a mano y mezcal.

Al final, se improvisó una conferencia de prensa con las familias desplazadas: En las noticias dicen que uno va a regresar a trabajar y que todo va a terminar, pero vemos que no hay mucho avance. Ojalá ahora sí, con la gobernadora podamos regresar a trabajar los magueyes, la agricultura, el ganado, que son la fuente de trabajo en toda la sierra, no nada más para nosotros .

Controlan madera y minas

La caída del precio de la amapola dejó en la pobreza a decenas de poblados de la Ciénega de Puerto Alegre, Los Guajes de Ayala y Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde ahora las bandas delincuenciales controlan no sólo los poblados, sino también la madera, las minas, y lo poco que queda del trasiego de la droga.