n esta ciudad de olores mixtos, si no revueltos, encimados, apeñuscados, borrosos, desagradables, resulta gratificante deambular por un mercado público de los que hay en los barrios y colonias del valle de México. Bóvedas habitualmente limpias y un hermoso horror vacui porque el que no enseña bonito no vende. La nómina común de carnes, frutas y verduras reclama un recuento demasiado obvio, pero sabroso.

Los básicos hongos (sin ahondar en los silvestres) ya no necesitan ser de temporada gracias a los invernaderos: champiñones, cremini, shiitake, hui-tlacoche, setas, en ocasiones negras o rosas. La cebolla adquiere hasta cinco personalidades en color, forma y acción lacrimógena, sin contar al echalote ni al poro. A su sombra siempre asoman los ajos y a su lado los nopales de Milpa Alta. En materia de flores el jardín dispone de mastuerzo, cempasúchil, dalia, flor de calabaza, con suerte cocolmeca y zompantle. Y la rubicundez de jitomates bola, saladet y variedades enanas, a más de tomate verde y amarillo. En comercios vecinos, para otros fines, se consiguen mieles, pólenes, propóleo y cera de colmena; el camino de la flor es asistido por el viento y un esforzado contingente de abejas, mariposas, murciélagos, colibríes en pie de guerra florida y otros polinizadores del agro nacional.

Mango del que haya, el de Manila en temporada, así como aguacates injertados como el Hass, o los de pellejo comestible. Plátanos así y asá, macho, dominico, tabasco, manzano; las manzanas importadas e imperecederas a causa de conservadores químicos que las hacen tan cachetonas como insípidas; las piñas en su cama de melón, sandía, papaya, calabaza y uno que otro coco pelón. Pera, guayaba, el poco agraciado tejocote, fresas, frambuesas, zarzamoras, zapote prieto, con suerte nanche, cerezas, ciruela roja, verde o china, colorines, uvas, higos, mameyes, chicozapotes, tunas, guanábana, naranja, toronja, limas y limones, mandarinas, tangerinas bailarinas.

La doña que sábados y domingos se pone con tlayudas de maíz martajado y las clásicas de Oaxaca, chapulines, sal de gusano y hormiga chicatana, calabacitas en flor, pápalo, limones jugosísimos, gengibre, habas crudas y preparadas, ensalada de nopal, nopales diminutos y ricas salsas roja, verde, de comal y aguacatosa con cilantro crudo. Las pilas de chayote verde, blanco o espinudo. Los puestos intermitentes de tortillas azules y blancas, tlacoyos rellenos de espinaca, huitlacoche, frijol, requesón, chicharrón prensado, haba y flor, sopes, chalupas, huaraches y gorditas. Por las mañanas se consiguen tamales, atole, café y pan dulce.