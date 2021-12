Seguramente, las desventajas que tuvo esta sociedad inverosímil, van a ir desapareciendo. El ex presidente Salinas de Gortari, quien prefirió arriesgar la inversión en una refinería en Estados Unidos, en lugar de construir una en el país, o no quiso informar sobre la limitación de sus atribuciones respecto del manejo de la refinería, o fue sorprendido por los socios de Shell. Lo desafortunado fue que, de ganancias para México, no existe ningún registro, por lo menos, no que se conozca públicamente.

Cabe preguntar ¿dónde estuvo el negocio de contar con media refinería fuera de la República?

Por un mínimo porcentaje de diferencia en la inversión conjunta Shell-Pemex, la dirección de la productividad de Deer Park quedó bajo el mando de los dueños de la empresa británica. Este es el mecanismo por el cual Pemex vendía gasolina más barata en Estados Unidos que en el país de Pemex.

En Petróleos Mexicanos tenían la posibilidad de ofrecer 50 por ciento de las acciones. Se vivía un momento de gran productividad petrolera, aunque se ha argumentado lo contrario. Ganancias para la petrolera mexicana también existían.

Ahora que ya se ha comprado Deer Park, todo lo producido en esta refinería pertenece a Pemex. Las decisiones se toman desde sus oficinas y los energéticos derivados del petróleo, como lo son gasolina, diesel, asfalto, gas butano, fertilizantes, insecticidas, plásticos, telas sintéticas y demás productos, pertenecen al pueblo mexicano.

