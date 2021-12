En su mensaje en Twitter del viernes, Ebrard escribió, en referencia a la visita de Monreal a Veracruz: Integridad y calidad humana, no abandonar a los compañeros y amigos en la Navidad. Te reconozco .

El pasado viernes, Monreal Ávila y el coordinador nacional de MC, Dante Delgado –además de la también senadora Claudia Esther Balderas Espinoza–, acudieron al penal de Pacho Viejo para manifestar su apoyo al secretario técnico de la Jucopo. José Manuel del Río Virgen fue detenido por elementos de la Fiscalía de Veracruz y señalado por su presunta participación en el homicidio del candidato de MC a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, perpetrado dos días antes de la elección de junio pasado. Sobre el particular, Monreal ha sostenido que el expediente está plagado de inexactitudes, y los señalamientos contra Del Río son de oídas .

El canciller Marcelo Ebrard reconoció la actitud del senador Ricardo Monreal, quien el viernes asistió al penal donde se encuentra detenido José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. Por su parte, Monreal anunció que no se retirará de Morena, pero tampoco va a callar ante los abusos que cometen personas surgidas dentro de la Cuarta Transformación.

A través de esa misma red social, un día después, el propio Monreal divulgó un video con motivo de las fiestas navideñas en el que reiteró su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, pero señaló que no podemos callar ante el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento .

A decir del legislador, en Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos frente a ello. Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia. Nadie se enoje: no me voy a ir de Morena, sépanlo bien. Voy a luchar porque continúe la transformación que el Presidente ha venido haciendo .

En su visita del viernes al penal de Pacho Viejo, Monreal declaró a la prensa: Por supuesto que nos preocupa la seguridad de José Manuel del Río y de todos quienes se encuentran privados de su libertad injustamente, e incluso él está recién intervenido quirúrgicamente, entonces tiene necesidad de cuidados .

Por su parte, Dante Delgado informó que existe una lista de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz –de los que no aporta nombres–, quienes sostienen que hay una intromisión abusiva y ofensiva del Ejecutivo del estado.

En tanto, los diputados de MC señalaron que, al cierre de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ha documentado mil 300 denuncias por violaciones a derechos humanos, de las cuales 120 corresponden a detenciones arbitrarias hechas por elementos de la policía estatal, municipal y ministerial, lo que significa un aumento de 65 por ciento comparado con 2020.