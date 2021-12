De las mil 410 solicitudes mencionadas, en 329 casos se han otorgado las constancias de representatividad a las organizaciones sindicales que lo solicitaron. En tanto que 745 se desecharon (no se admitió a trámite el folio), principalmente debido a que no se desahogaron las prevenciones y por la existencia previa de un contrato colectivo vigente (la constancia de representatividad sólo se tramita para contratos colectivos iniciales).

En el caso de las improcedentes (no cumplen con los requisitos de fondo establecidos) suman 336, de las cuales 35 por ciento no acreditaron el apoyo de 30 por ciento de los trabajadores; en 23 por ciento no existió evidencia de que el acuerdo de aviso de constancia haya sido colocado en las instalaciones del patrón; en 22 por ciento el listado de trabajadores presenta inconsistencias, y en 20 por ciento el ámbito de aplicación es erróneo o bien no se especificó.

El CFCRL es el responsable de emitir la constancia de representatividad –se expide en 30 días hábiles– y deben solicitarla los sindicatos interesados en negociar con el empleador, porque sin ella no podrán emplazar a huelga; su vigencia es de seis meses.