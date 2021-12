Para seguirlos, abriré una plataforma Zoom, espero que el IPN me proporcione ayuda tecnológica para leer y reflexionar sobre estos dos extraordinarios títulos, en el transcurso de 2022.

Con Roger Penrose puedo enunciar mi tesis sobre estas dos obras, comienza donde Weinberg deja su pluma; en el corazón mismo de la ciencia, ya no sólo moderna, sino contemporánea. Creo que entre los dos galardonados con el Nobel no hubo acuerdo alguno. Eppure, diría Galileo Galilei.

Hace unos años aparecieron en el universo de la literatura científica dos estupendos y extraordinarios libros: Explicar al mundo, de Steven Weinberg, en 2015, y Moda, fe y fantasía en la nueva física del universo, de Roger Penrose, en 2017. Afortunada continuidad sobre el acontecer histórico de la ciencia moderna. El primero recorre la física griega, la astronomía griega, la Edad Media y la revolución científica, con un enfoque histórico no ortodoxo e introduciendo las interacciones, sobre todo, en la era presocrática, socrática y alejandrina, a la filosofía, la poesía, la física helenística y su tecnología, a la ciencia antigua y la religión. Incluso, Copérnico es juzgado de manera muy justa. Y se ofrecen aspectos inéditos de Isaac Newton.

Cuando me enteré del asunto, al llegar a Monterrey, viajando por la misma empresa, le comenté a una azafata lo que ocurría en la Ciudad de México, agregando que era necesario hacer público el asunto, me respondió: puede y debe hacerlo, eso nos ayudaría mucho .

Al pedir explicaciones al personal de servicio en la aeronave por tan larga espera, simplemente recibieron un es que está averiado el sistema de alumbrado y ya lo van a arreglar . Cuando algunos de los viajeros, que no habían comido, preguntaron si la empresa les daría algún bocadillo, les ofrecieron una diminuta bolsita de cacahuates y un vaso con agua, arguyendo que sólo a eso estaban autorizados por la gerencia. Algún empleado recriminado por el trato que se ofrecía, expresó: quéjense como quieran y puedan, nosotros sólo recibimos órdenes y las cumplimos .

¡Feliz Año Nuevo!

Rubén Mares Gallardo

Reflexión navideña

Qué estúpido soy, cuando olvido que existen hombres como yo, caminando dentro de la noche y sus vientos, con sed y hambre desnudas, observados por los ojos siempre tristes de los perros, como estatuas sin sombra, como relojes sin tiempo.

Qué estúpido soy, cuando existen hombres como yo, y en la Navidad… me pregunto si son felices los insectos.

Marcos Aguilar

La democracia, en manos equivocadas

A la afirmación de AMLO sobre que el pueblo hará la consulta si el INE la boicotea, me gustaría agregar este verso.

Del pueblo es la democracia

así dice el diccionario

no de un grupo innecesario

que la ha vuelto cleptocracia.

Benjamín Cortés V.

Apoya a Susana Harp para gobernar Oaxaca

La carrera artística de Susana Harp fue un enorme éxito, trascendió fronteras llevando a todos los confines una parte de nuestro folclore de manera muy original.

Luego entonces, cambiar su trayectoria para dedicarla a la defensa de las comunidades afromexicanas en el Senado no es poca cosa.

Esa actitud la enaltece y le da a su curul la utilidad social que muy pocos legisladores consiguen.

Felicidades a Susana Harp y que las encuestas de Morena decidan su nominación a la candidatura por el gobierno de Oaxaca, que no siempre ha tenido gobernantes progresistas y honestos.

Con enorme admiración.

Luis Hernández Romero

En defensa de los animales callejeros

Soy estudiante en la ESCA, en Santo Tomás, y escribo esta carta para hacerles saber sobre los animalitos abandonados. México se halla en el primer lugar de abandono de mascotas; es una situación que me desgarra, pues son seres vivos que merecen un techo, alimento, calor y amor.

He visto a personas que abandonan a sus mascotas porque no son de raza, no tienen el tamaño adecuado, tienen algún defecto en un ojito o alguna extremidad, y esto es muy triste. Hay quienes pagan miles de pesos por un cachorro de raza, en vez de adoptar un perrito callejero e impedir que éste pase hambre, sed o que esté expuesto a enfermedades o un accidente automovilístico.

Por fortuna, también hay personas que salen en busca de perros y gatos abandonados y los ponen en adopción.

Espero que en verdad podamos hacer conciencia de todo esto y agradezco a quienes ayudan, salvan, curan y aman a los animales. Hay que llenar nuestros días de buenas acciones.

Fátima Paulina Torres Ramírez