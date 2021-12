Esta llave pertenece al pueblo de Sudáfrica y debe estar al cuidado del museo y del Estado sudafricano. No es propiedad personal de nadie . En respuesta, la casa vendedora dijo que las ganancias de la venta se destinarán a construir un jardín conmemorativo de 9 hectáreas y un museo alrededor del lugar de enterramiento de Mandela. La hija mayor del ex presidente, Makaziwe Mandela-Amuah, se puso en contacto con Guernsey’s para celebrar una subasta de objetos de interés de la celebridad histórica para ayudar a construir el jardín, señaló Arlan Ettinger, presidente de Guernsey’s, a The Associated Press. Estamos honrados de vender muchos artículos de la familia Mandela para ayudarles a crear el espacio conmemorativo , comentó Ettinger.

Los 33 objetos que serán subastados incluyen una de las coloridas camisas de Mandela, regalos de los ex presidentes estadunidenses Barack Obama y George W. Bush, así como artículos que firmó y obras de arte de su colección.

La llave es uno de tres objetos puestos a la venta por Christo Brand, el carcelero de Mandela en la Isla Robben.