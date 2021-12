Sputnik, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 26 de diciembre de 2021, p. 18

Moscú. La no expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el no emplazamiento de armas que amenazan la seguridad cerca de las fronteras rusas serán los temas claves durante las posibles negociaciones sobre las garantías de seguridad de Rusia con Estados Unidos y la Alianza Atlántica, declaró ayer la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

La no expansión de la OTAN y la no aparición de los sistemas de armas que amenazan nuestra seguridad cerca de las fronteras rusas son los temas claves de las futuras negociaciones con Estados Unidos y la OTAN , señaló Zajárova para precisar comentarios de Washigton y otros gobiernos occidentales de que el tema de no expansión de la OTAN no figuraría en la agenda.

El pasado 17 de diciembre, Rusia esbozó su visión de acuerdos en la materia; según Moscú, los países de la OTAN deben excluir la adhesión de Ucrania y otras naciones de la antigua Unión Soviética.

La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la Alianza Atlántica para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.

Además, el gobierno de Vladimir Putin insta al de Joe Biden a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera de sus propios territorios y a repatriar las ya emplazadas.

La iniciativa estipula que ninguna de las dos partes emplazará armamento o efectivos en regiones fuera del territorio nacional donde la otra pudiera considerarlo como una amenaza a su seguridad, ni siquiera si tal despliegue se lleva a cabo en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones.

El pasado viernes, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov afirmó que los países de Occidente no deberían subestimar la determinación de Rusia y China de defender sus intereses, en declaraciones a una revista.