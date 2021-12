Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de diciembre de 2021, p. 22

Cuernavaca, Mor., El gobernador de Morelos, Cuauh-témoc Blanco Bravo, se fue de vacaciones del 17 de diciembre de 2021 al 2 de enero 2022, a pe-sar de que el próximo 31 de diciembre concluyen funciones los presidentes municipales y el 1° de enero de 2022 toman posesión los nuevos ayuntamientos. Como encargado de despacho dejó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien lo cubrirá durante los 17 días de ausencia.

Blanco Bravo informó a los ciudadanos de su ausencia en un oficio que envió al secretario de Gobierno, mismo que fue publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del estado el pasado 22 de diciembre.

No es la primera vez que el mandatario estatal sale de asueto, y según fuentes extraoficiales se fue a Brasil, de donde es originaria su esposa, Natalia Rezende; en agosto de 2019, antes de cumplir un año de gobernador de Morelos (entró el 1° de octubre de 2018), también fue a ese país, pero en aquella ocasión no envió oficio y dejó de responsable del gobierno a su ex mánager, José Manuel Sanz Rivera.